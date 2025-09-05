Суд покарав чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації

Молоток судді. Фото: Pexels

У Черкасах судили чоловіка, який отримав повістку, однак ухилився від мобілізації, бо працював раніше на кладовищі. За відмову від служби суд призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік отримав повістку і 27 січня 2025 року мав з'явитися до ТЦК, щоб відправитися на військову службу. Однак він так і не прийшов, чим ухилився від мобілізації.

Під час судового засідання громадянин визнав провину та розкаявся. Чоловік пояснив, що не був морально готовий до служби, оскільки працював на кладовищі та постійно бачив смерті.

"Пояснив, що тривалий час він працював на кладовищі, копав могили. Копання могил несе серйозне психологічне навантаження, адже вимагає стійкої психіки через постійне зіткнення зі смертю, що змінило його ставлення до життя. У зв`язку з чим він не був морального готовий до проходження служби", — сказано у матеріалах справи.

Рішення суду

Соснівський районний суд міста Черкаси, дослідивши матеріали провадження, дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого за статтею 336 Кримінального кодексу України. У результаті розгляду справи чоловіку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас з урахуванням того, що він мав невідбуту частину покарання за іншим вироком, суд постановив остаточно визначити йому строк у три роки та один місяць ув’язнення.

