Главная Новости дня Уклонился от мобилизации, так как "копал могилы" — что решил суд

Уклонился от мобилизации, так как "копал могилы" — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 00:33
Суд наказал мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации
Молоток судьи. Фото: Pexels

В Черкассах судили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации, потому что работал раньше на кладбище. За отказ от службы суд назначил ему наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина получил повестку и 27 января 2025 года должен был явиться в ТЦК, чтобы отправиться на военную службу. Однако он так и не пришел, чем уклонился от мобилизации.

Во время судебного заседания гражданин признал вину и раскаялся. Мужчина пояснил, что не был морально готов к службе, поскольку работал на кладбище и постоянно видел смерти.

"Объяснил, что длительное время он работал на кладбище, копал могилы. Копание могил несет серьезную психологическую нагрузку, ведь требует устойчивой психики из-за постоянного столкновения со смертью, что изменило его отношение к жизни. В связи с чем он не был морально готов к прохождению службы", — сказано в материалах дела.

Решение суда

Сосновский районный суд города Черкассы, исследовав материалы производства, пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого по статье 336 Уголовного кодекса Украины. В результате рассмотрения дела мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время с учетом того, что он имел неотбытую часть наказания по другому приговору, суд постановил окончательно определить ему срок в три года и один месяц заключения.

Напомним, недавно мы писали, что суд в Днепропетровской области наказал мужчину, который дважды не явился по повесткам. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Харьковской области мужчина обратился в ТЦК, чтобы изменить фамилию в военных документах. Однако он получил направление на ВВК, а после - боевую повестку. За отказ от службы его лишили свободы.

суд Черкассы мобилизация повестки уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
