Україна змінила тактику та посилила атаки на Росію — що відомо

Український ударний дрон "Лютий". Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Україна чергову добу потерпає від агресивних та масштабних атак Російської Федерації. У хід йде практично все, що є в наявності - від дронів до ракет. При цьому, ставляться дуже неприємні рекорди за кількістю, наприклад, дронів.

Є одна принципова різниця між атаками Росії рік тому і зараз. Україна відповідала на подібні атаки й тоді. Але не так масштабно, як останніми днями.

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Ці дні можна описати однією короткою фразою "стінка на стінку". І це цілком може бути новою тактикою Сил оборони, яка, видається, прямо зараз є дуже успішною.

Але чи це справді нова тактика? І якщо так — що про неї можна сказати прямо зараз? Спробуємо розібратись.

Аеропорт Шереметьєво. Фото: росЗМІ

Ціль — аеропорти

"В аэропорту... введен план "Ковер". Ця фраза з'являлась у російських новинах й раніше, але останнім часом вона набула серйозної масштабності.

Чи не вперше така масштабність проявилась напередодні 9 травня, коли Москва готувалась до свого чергового військового параду. Тоді невідомі дрони на тривалий час заблокували роботу відразу кількох великих російських аеропортів, серйозно порушивши логістику по всій країні.

Зокрема, авіарейси скасовували або переносили у московських аеропортах "Шереметьєво", "Внуково" та "Жуковський", те саме відбувалось в аеропортах Нижнього Новгорода, Кірова, Казані, Нижньокамська, Саратова, Тамбова, Калуги тощо.

Російські ЗМІ повідомляли про збиття великої кількості дронів. У ніч на 6 травня, приміром, мова йшла про 105 українських БПЛА, у тому числі 19 — над Московською областю.

Вже сьогодні, 27 травня, у Міноборони РФ заявили, що з 20 травня були збиті 2331 український БПЛА.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Істерика РФ

Атаки на Москву стали постійними, що не надто "радувало" офіційні особи РФ. Представниця МЗС РФ Марія Захарова після атаки в ніч на 11 березня звернулась до Заходу з вимогою "впоратися з божевіллям монстра, якого він виростив".

На цьому місці зробимо невеличкий відступ. Отже, чому Росія по справжньому почала істерити через українські дронові атаки?

Розпочнемо з очевидної аксіоми. Російська Федерація — дуже велика за розміром країна. Саме тому авіасполучення залишається для неї критично важливим, враховуючи величезні відстані, які треба подолати, приміром, з однієї частини країни до іншої.

Прямо зараз логістика авіасполучення завдяки атакам дронів серйозно порушується, що приносить збитки авіакомпаніям та, скажімо так, моральному стану окремих росіян. Враховуючи віддаленість федерального центру від регіонів РФ, це також є проблемою, яка в перспективі може посилити відірваність регіонів від столиці.

Додатковим ударом по моралі є посилення атак на Москву, яка до цього не потрапляла під серйозний, хоча тут буде точніше сказати, постійний удар. І що, очевидно, бісить російську владу.

У п'ятницю, 23 травня у МЗС Росії заявили, що Москва "дасть адекватну відповідь" на масовані атаки українських БПЛА. Результатом стала триденна агресивна російська атака по українським містам, яка лише підтвердила очевидне: аеропорти та Москва — болюча точка РФ.

Але атакували не лише їх.

Завод Енергія у Липецькій області. Фото: росЗМІ

Цілі українських дронів

Вони залишаються звичними: це підприємства російського ВПК, а також військові об'єкти. Лише за останні дні цілями стали:

Хімічний завод в Іванівській області.

Завод в Татарстані, де виробляють "Шахеди".

Завод "Енергія" в Липецькій області, де виготовляють компоненти для БПЛА, ракет "Іскандер" та "Кинджал", а також засобів РЕБ.

Аеродром "Мігалово" в Твері.

Хімкомбінат "Азот" у Новомосковську.

"Дії України суперечать прагненню миру. Москва засуджує нарощування дронових атак по Росії". Так останні атаки по території РФ прокоментував спікер Путіна Дмитро Пєсков.

Що далі?

Будь-який з відомих російських ЗМІ тепер щодня рясніє фразами "введены временные ограничения" щодо аеропортів у різних містах РФ.

Ця тактика України діє вже певний час, і схоже, наразі від неї не планують відмовлятися, оскільки вона залишається болючою для РФ.

Чого чекати далі? є декілька варіантів.

Україна ще більше посилить атаки, Росія посилить атаки у відповідь. Це цілком реалістичний варіант, враховуючи нинішні обставини: відсутність реальних мирних переговорів, слабка позиція США та подальша невпевненість у власних діях, яку демонструє Європа. До чого це призведе? Важко сказати, але явно ні до чого хорошого.

Україна та Росія проведуть черговий раунд мирних переговорів, після якого атаки послабшають. В цілому, такий варіант не варто виключати, оскільки прямо зараз йде розмова про обмін документами, у яких буде викладене бачення завершення війни. І які стануть основою для наступного раунду перемовин, який швидше відбудеться, аніж не відбудеться. Як мінімум, тому що у цьому зацікавлені країни Європи та США.

Україна та Росія залишаться на нинішніх позиціях. Тобто, продовження війни та чи не щоденні бомбардування один одного. Це наразі, напевно, найбільш реалістичний варіант, оскільки серйозного опору, у тому числі санкційного (мова йде саме про серйозний опір) РФ поки що не отримала.

Нагадаємо, дрони вдарили по військовим підприємствам Тули, у місті частково зникало світло і були зафіксовані вибухи.

Під ударом дронів також опинився завод у Липецькій області, на якому виробляють засоби для оборонної промисловості.