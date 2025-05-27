Украина изменила тактику и усилила атаки на Россию — что известно

Украинский ударный дрон "Лютый". Фото: Генеральный штаб ВСУ

Украина очередные сутки страдает от агрессивных и масштабных атак Российской Федерации. В ход идет практически все, что есть в наличии - от дронов до ракет. При этом, ставятся очень неприятные рекорды по количеству, например, дронов.

Есть одна принципиальная разница между атаками России год назад и сейчас. Украина отвечала на подобные атаки и тогда. Но не так масштабно, как в последние дни.

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Эти дни можно описать одной короткой фразой "стенка на стенку". И это вполне может быть новой тактикой Сил обороны, которая, кажется, прямо сейчас является очень успешной.

Но действительно ли это новая тактика? И если да — что о ней можно сказать прямо сейчас? Попробуем разобраться.

Аэропорт Шереметьево. Фото: росСМИ

Цель — аэропорты

"В аэропорту... введен план "Ковер". Эта фраза появлялась в российских новостях и раньше, но в последнее время она приобрела серьезную масштабность.

Едва ли не впервые такая масштабность проявилась накануне 9 мая, когда Москва готовилась к своему очередному военному параду. Тогда неизвестные дроны на длительное время заблокировали работу сразу нескольких крупных российских аэропортов, серьезно нарушив логистику по всей стране.

В частности, авиарейсы отменяли или переносили в московских аэропортах "Шереметьево", "Внуково" и "Жуковский", то же происходило в аэропортах Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Нижнекамска, Саратова, Тамбова, Калуги и др.

Российские СМИ сообщали о сбивании большого количества дронов. В ночь на 6 мая, например, речь шла о 105 украинских БПЛА, в том числе 19 - над Московской областью.

Уже сегодня, 27 мая, в Минобороны РФ заявили, что с 20 мая были сбиты 2331 украинский БПЛА.

Представительница МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ

Истерика РФ

Атаки на Москву стали постоянными, что не слишком "радовало" официальные лица РФ. Представительница МИД РФ Мария Захарова после атаки в ночь на 11 марта обратилась к Западу с требованием "справиться с безумием монстра, которого он вырастил".

На этом месте сделаем небольшое отступление. Итак, почему Россия по настоящему начала истерить из-за украинских дроновых атак?

Начнем с очевидной аксиомы. Российская Федерация — очень большая по размеру страна. Именно поэтому авиасообщение остается для нее критически важным, учитывая огромные расстояния, которые надо преодолеть, например, из одной части страны в другую.

Прямо сейчас логистика авиасообщения благодаря атакам дронов серьезно нарушается, что приносит убытки авиакомпаниям и, скажем так, моральному состоянию отдельных россиян. Учитывая удаленность федерального центра от регионов РФ, это также является проблемой, которая в перспективе может усилить оторванность регионов от столицы.

Дополнительным ударом по морали является усиление атак на Москву, которая до этого не попадала под серьезный, хотя здесь будет точнее сказать, постоянный удар. И что, очевидно, бесит российские власти.

В пятницу, 23 мая в МИД России заявили, что Москва "даст адекватный ответ" на массированные атаки украинских БПЛА. Результатом стала трехдневная агрессивная российская атака по украинским городам, которая лишь подтвердила очевидное: аэропорты и Москва — болевая точка РФ.

Но атаковали не только их.

Завод Энергия в Липецкой области. Фото: росСМИ

Цели украинских дронов

Они остаются привычными: это предприятия российского ВПК, а также военные объекты. Только за последние дни целями стали:

Химический завод в Ивановской области.

Завод в Татарстане, где производят "Шахеды".

Завод "Энергия" в Липецкой области, где изготавливают компоненты для БПЛА, ракет "Искандер" и "Кинжал", а также средств РЭБ.

Аэродром "Мигалово" в Твери.

Химкомбинат "Азот" в Новомосковске.

"Действия Украины противоречат стремлению к миру. Москва осуждает наращивание дроновых атак по России". Так последние атаки по территории РФ прокомментировал спикер Путина Дмитрий Песков.

Что дальше?

Любое из известных российских СМИ теперь ежедневно пестрит фразами "введены временные ограничения" в отношении аэропортов в разных городах РФ.

Эта тактика Украины действует уже некоторое время, и похоже, пока от нее не планируют отказываться, поскольку она остается болезненной для РФ.

Чего ждать дальше? есть несколько вариантов.

Украина еще больше усилит атаки, Россия усилит ответные атаки. Это вполне реалистичный вариант, учитывая нынешние обстоятельства: отсутствие реальных мирных переговоров, слабая позиция США и дальнейшая неуверенность в собственных действиях, которую демонстрирует Европа. К чему это приведет? Трудно сказать, но явно ни к чему хорошему.

Украина и Россия проведут очередной раунд мирных переговоров, после которого атаки ослабнут. В целом, такой вариант не стоит исключать, поскольку прямо сейчас идет разговор об обмене документами, в которых будет изложено видение завершения войны. И которые станут основой для следующего раунда переговоров, который скорее состоится, чем не состоится. Как минимум, потому что в этом заинтересованы страны Европы и США.

Украина и Россия останутся на нынешних позициях. То есть, продолжение войны и едва ли не ежедневные бомбардировки друг друга. Это сейчас, наверное, наиболее реалистичный вариант, поскольку серьезного сопротивления, в том числе санкционного (речь идет именно о серьезном сопротивлении) РФ пока не получила.

Напомним, дроны ударили по военным предприятиям Тулы, в городе частично пропадал свет и были зафиксированы взрывы.

Под ударом дронов также оказался завод в Липецкой области, на котором производят средства для оборонной промышленности.