Українські дрони вдарили по Тулі й у місті нарахували з десяток вибухів

Вибух в Тулі після атаки дронів ЗСУ. Фото: Скриншот

Українські сили оборони завдавали ударів дронами по військових підприємствах російської Тули. Місцеві мешканці повідомляють, що у місті частково зникло світло і зафіксовані потужні вибухи.

Таку інформацію надають російські Telegram-канали.

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Як повідомляється, у Тулі очевидці бачать кілька вибухів у місцях, де знаходяться заводи. Частина будинків залишилася без електрики. Також під атакою містечка Олексин та Новомосковськ.

За словами росіян, розрахунки ППО збивали безпілотники. Місцеві повідомляють, що чули щонайменше десять вибухів.

А у нижегородському аеропорту Стригіно запровадили план "Килим". ППО РФ збила один український БПЛА, який летів на Москву, повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін.

Раніше повідомлялось, що й 24 травня до Тули завітали українські дрони. Вони уразили російський хімічний завод "Азот" у Тульській області. На місці спалахнула сильна пожежа, а також є постраждалі.

Крім того, 23 травня Сили оборони України уразили об’єкт ВПК у Росії. Йдеться про ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області.