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Дроны ВСУ ударили по заводам Тулы — в городе пропал свет

26 мая 2025 03:52
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Украинские дроны ударили по Туле и в городе насчитали с десяток взрывов
Взрыв в Туле после атаки дронов ВСУ. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Украинские силы обороны наносили удары дронами по военным предприятиям российской Тулы. Местные жители сообщают, что в городе частично исчез свет и зафиксированы мощные взрывы.

Такую информацию предоставляют российские Telegram-каналы.

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Что известно об атаке дронов на Тулу

Как сообщается, в Туле очевидцы видят несколько взрывов в местах, где находятся заводы. Часть домов осталась без электричества. Также под атакой города Алексин и Новомосковск.

По словам россиян, расчеты ПВО сбивали беспилотники. Местные сообщают, что слышали по меньшей мере десять взрывов.

А в нижегородском аэропорту Стригино ввели план "Ковер". ПВО РФ сбила один украинский БПЛА, который летел на Москву, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что и 24 мая Тулу посетили украинские дроны. Они поразили российский химический завод "Азот" в Тульской области. На месте вспыхнул сильный пожар, а также есть пострадавшие.

Кроме того, 23 мая Силы обороны Украины поразили объект ВПК в России. Речь идет о ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.

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