РФ керує дронами через Telegram — Коваленко прокоментував

Окупант з дроном. Фото: росЗМІ

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував інформацію ЗМІ, що російські окупанти керують дронами за допомогою Telegram-ботів. За його словами, дистанційне керування є ще з минулого року.

Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у понеділок, 26 травня.

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Дистанційне керування дронами

"Щодо дистанційного керування — деякі "Шахеди" ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно", — зауважив Коваленко.

За його словами, в цьому жодної сенсації немає, оскільки безпілотники збивають.

Штучний інтелект у БпЛА

Коваленко розповів, що штучного інтелекту в безпілотниках типу Shahed немає. За його словами, в окупантів є інший ударний дрон з ШІ.

"Росіяни загалом без Китаю не мають можливостей серйозного розвитку ШІ, який міг би конкурувати із Заходом", — додав він.

Дописи Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня російські окупанти запустили 355 безпілотників. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити.

На російську атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, є поранені серед мирного населення.