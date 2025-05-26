Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Керування дронами РФ через Telegram — у ЦПД відреагували arrow

Керування дронами РФ через Telegram — у ЦПД відреагували

26 травня 2025 16:42
Аркадій Пастула - Редактор
РФ керує дронами через Telegram — Коваленко прокоментував
Окупант з дроном. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував інформацію ЗМІ, що російські окупанти керують дронами за допомогою Telegram-ботів. За його словами, дистанційне керування є ще з минулого року.

Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у понеділок, 26 травня.

Реклама
Читайте також:

Дистанційне керування дронами

"Щодо дистанційного керування — деякі "Шахеди" ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно", — зауважив Коваленко.

За його словами, в цьому жодної сенсації немає, оскільки безпілотники збивають.

Штучний інтелект у БпЛА

Коваленко розповів, що штучного інтелекту в безпілотниках типу Shahed немає. За його словами, в окупантів є інший ударний дрон з ШІ.

"Росіяни загалом без Китаю не мають можливостей серйозного розвитку ШІ, який міг би конкурувати із Заходом", — додав він.

null
Дописи Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня російські окупанти запустили 355 безпілотників. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити.

На російську атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, є поранені серед мирного населення.

безпілотники Telegram окупанти штучний інтелект дрони Росія ЦПД
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама