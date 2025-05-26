РФ управляет дронами через Telegram — Коваленко прокомментировал

Оккупант с дроном. Фото: росСМИ

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко прокомментировал информацию СМИ, что российские оккупанты управляют дронами с помощью Telegram-ботов. По его словам, дистанционное управление есть еще с прошлого года.

Об этом Андрей Коваленко сообщил в Telegram в понедельник, 26 мая.

Реклама

Читайте также:

Дистанционное управление дронами

"Относительно дистанционного управления — некоторые "Шахеды" еще с прошлого года так управляются, на них камеры устанавливали и управляли дистанционно", — отметил Коваленко.

По его словам, в этом никакой сенсации нет, поскольку беспилотники сбивают.

Искусственный интеллект в БпЛА

Коваленко рассказал, что искусственного интеллекта в беспилотниках типа Shahed нет. По его словам, у оккупантов есть другой ударный дрон с ИИ.

"Россияне в целом без Китая не имеют возможностей серьезного развития ИИ, который мог бы конкурировать с Западом", — добавил он.

Посты Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 26 мая российские оккупанты запустили 355 беспилотников. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить.

На российскую атаку отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, есть раненые среди мирного населения.