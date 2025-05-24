Атака на завод Енергія у Липецькій області РФ 24 травня — що відомо про наслідки

Пожежа на заводі. Ілюстративне фото: скриншот

У ніч проти 24 травня в Липецькій області Росії знову лунали вибухи та працювали засоби протиповітряної оборони. Регіон масовано атакували безпілотники.

Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов у Telegram.

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Атака дронів

Артамонов зазначив, засоби ППО збивали безпілотники над Липецьком і Єльцем. Частина дронів, за його словами, впала у промисловому секторі Єльця. Внаслідок атаки, за попередніми даними, жертв немає, а на місці працюють аварійні служби.

Сигнал повітряної тривоги пролунав близько 03:00, після чого влада оголосила "червоний рівень" небезпеки у кількох районах області, включаючи Єлець, а також Тербунський, Задонський, Хлевенський, Лебедянський та Данківський муніципалітети.

За повідомленнями користувачів соцмереж, атака, ймовірно, була спрямована на об’єкти військово-промислової інфраструктури, зокрема на завод "Енергія" в місті Єлець. Напередодні це підприємство вже зазнавало обстрілів. Завод займається виготовленням хімічних джерел живлення. Його продукцію використовують у різних галузях — від оборонної промисловості та цивільної авіації до морського транспорту й енергетики.

Міноборони РФ повідомило, що вночі та вранці засоби ППО збили 94 українські безпілотники: 64 — над Бєлгородською областю, 24 — над Брянською, по два — над Курською та Липецькою, а також по одному — над Воронезькою та Тульською областями.

Нагадаємо, 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими компонентами Сил оборони завдали удару по об’єкту російського військово-промислового комплексу. Ціллю стало підприємство ПАТ "Енергія", розташоване в місті Єлець Липецької області.