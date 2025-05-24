Атака на завод Энергия в Липецкой области РФ 24 мая — что известно о последствиях

Пожар на заводе. Иллюстративное фото: скриншот

В ночь на 24 мая в Липецкой области России снова раздавались взрывы и работали средства противовоздушной обороны. Регион массированно атаковали беспилотники.

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram.

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Атака дронов

Артамонов отметил, что средства ПВО сбивали беспилотники над Липецком и Ельцом. Часть дронов, по его словам, упала в промышленном секторе Ельца. В результате атаки, по предварительным данным, жертв нет, а на месте работают аварийные службы.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал около 03:00, после чего власти объявили "красный уровень" опасности в нескольких районах области, включая Елец, а также Тербунский, Задонский, Хлевенский, Лебедянский и Данковский муниципалитеты.

По сообщениям пользователей соцсетей, атака, вероятно, была направлена на объекты военно-промышленной инфраструктуры, в частности на завод "Энергия" в городе Елец. Накануне это предприятие уже подвергалось обстрелам. Завод занимается изготовлением химических источников питания. Его продукция используется в различных отраслях — от оборонной промышленности и гражданской авиации до морского транспорта и энергетики.

Минобороны РФ сообщило, что ночью и утром средства ПВО сбили 94 украинских беспилотника: 64 — над Белгородской областью, 24 — над Брянской, по два — над Курской и Липецкой, а также по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Напомним, 23 мая подразделения Сил специальных операций ВСУ совместно с другими компонентами Сил обороны нанесли удар по объекту российского военно-промышленного комплекса. Целью стало предприятие ПАО "Энергия", расположенное в городе Елец Липецкой области.