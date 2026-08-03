Україна запускає Карпатську ініціативу восени: Зеленський розповів про її мету

Володимир Зеленський у Капітолії, США. Фото: Reuters

Максим Яворницький Редактор, спортивна редакція

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск нової міжнародної Карпатської ініціативи. За його словами, перший саміт у рамках цього проєкту планується провести вже цієї осені. Ініціатива об'єднає країни Карпатського регіону для співпраці у сфері економіки, безпеки, логістики, відновлення та гуманітарних проєктів.

Зеленський зазначив, що ідея вже отримала позитивний відгук з боку керівництва Європейського Союзу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ОП.

Які завдання вирішуватиме нова ініціатива

Президент пояснив, що новий формат створюється для держав, які хочуть брати участь у підтримці України не лише постачанням озброєння, а й спільними економічними, інфраструктурними та гуманітарними проєктами. За словами Володимира Зеленського, йдеться про довгострокову співпрацю країн, об’єднаних спільними інтересами та Карпатським регіоном. У ініціативі планують брати участь Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія.

Повідомлення Володимира Зеленскього. Фото: скриншот

Наразі Україна узгоджує терміни проведення першого заходу. Володимир Зеленський заявив, що надалі Київ розраховує на появу окремих європейських програм з фінансування розвитку Карпатського регіону, зокрема проєктів у сферах туризму, економіки, логістики та безпеки. За його словами, ініціатива має стати платформою для довгострокового співробітництва країн регіону.

"Ми проведемо цей захід уже восени. Зараз узгоджуємо дати й уже отримали позитивний сигнал від Європейського Союзу. Ця ініціатива — те, навколо чого ми можемо об’єднатися, і саме це сьогодні нам усім потрібно", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Президент України звільнив Ольгу Стефанишину з посади посла в США. Разом з нею у відставку пішли глави дипломатичних відомств у ще кількох країнах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що головним показником роботи українських послів має стати залучення зброї, фінансової допомоги та рішень, що посилюють тиск на Росію.