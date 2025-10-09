Відео
Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Головна Новини дня Україна заборонила низку угорських медіа — у Нацраді пояснили

Україна заборонила низку угорських медіа — у Нацраді пояснили

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 19:51
Чому СБУ заборонила низку угорських, молдовських та румунських ЗМІ — заява Ольги Герасим'юк
Ольга Герасим’юк. Фото: Детектор медіа

Україна заблокувала угорські сайти не через нацознаку, а тому, що вони поширювали пропаганду. Також обмеження запровадили для медіа Молдови та Румунії.

Про це заявила голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк під час Donbas Media Forum 9 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Чому СБУ заборонила деякі іноземні ресурси

Герасим’юк нагадала, що в Угорщині заборонили 12 українських медіа.

"Вони (угорці,  Ред.) це зробили нібито у відповідь на наші ворожі дії проти угорських медіа. Але СБУ, яка заборонила певні ресурси, вона не забороняла їх за національною ознакою, що це медіа Угорщини. Вони заборонили ті медіа, які були угорськомовні, румуномовні, Молдови також певні ресурси. Але це була не журналістика, а це були ті ресурси, які поширюють пропаганду", — заявила вона.

Нагадаємо, про заборону українських ЗМІ в Угорщині стало відомо наприкінці вересня.

Зазначимо, що Герасим’юк також заявила, що у Нацраді знову обдумують над регуляцією Telegram.

Молдова Румунія Угорщина Україна Нацрада з питань телебачення та радіомовлення
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
