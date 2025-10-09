Почему СБУ запретила ряд венгерских, молдавских и румынских СМИ — заявление Ольги Герасимьюк

Ольга Герасимьюк. Фото: Детектор медиа

Украина заблокировала венгерские сайты не из-за нацпризнака, а потому, что они распространяли пропаганду. Также ограничения ввели для медиа Молдовы и Румынии.

Об этом заявила председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк во время Donbas Media Forum 9 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Герасимьюк напомнила, что в Венгрии запретили 12 украинских медиа.

"Они (венгры, — Ред.) это сделали якобы в ответ на наши враждебные действия против венгерских медиа. Но СБУ, которая запретила определенные ресурсы, она не запрещала их по национальному признаку, что это медиа Венгрии. Они запретили те медиа, которые были венгроязычные, румыноязычные, Молдовы также определенные ресурсы. Но это была не журналистика, а это были те ресурсы, которые распространяют пропаганду", — заявила она.

Напомним, о запрете украинских СМИ в Венгрии стало известно в конце сентября.

Отметим, что Герасимьюк также заявила, что в Нацсовете снова обдумывают над регуляцией Telegram.