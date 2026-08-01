Україна вперше стала донором Механізму цивільного захисту: 70 пожежників вирушили до Франції

Українські рятувальники вирушили до Франції. Фото: ДСНС України

Іванна Чайка редактор політичних новин

Україна вперше приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу не як отримувач, а як постачальник допомоги. До Франції вирушили 70 українських пожежників, які допоможуть боротися з масштабними лісовими пожежами. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала це проявом європейської солідарності.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у суботу, 1 серпня, передає Новини.LIVE.

Українські рятувальники вирушили до Франції допомагати з лісовими пожежами

За словами президентки Єврокомісії, це перший випадок, коли Україна бере участь у Механізмі цивільного захисту ЄС як країна, що надає допомогу іншим державам.

"Вперше Україна приєднується до Механізму цивільного захисту ЄС як постачальник допомоги. 70 членів української команди пожежників прямують до Франції, щоб допомогти боротися з лісовими пожежами", — зазначила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що, попри війну, Україна продовжує робити внесок у безпеку всієї Європи.

"Захищаючи себе від війни Росії, Україна також допомагає захищати життя по всій Європі. Це європейська солідарність. Щодня Україна показує, що належить до нашого Союзу", — підкреслила вона.

Як писали Новини.LIVE, у Франції та Іспанії спалахнули масштабні лісові пожежі, через які влада евакуювала понад 220 тисяч людей. Вогонь охопив десятки тисяч гектарів лісів, а боротьбу зі стихією ускладнили сильна спека, посуха та вітер. Саме на тлі цих масштабних пожеж Україна вперше направила своїх рятувальників до Франції в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Одним із найбільш постраждалих регіонів Франції стала Жиронда, де через стрімке поширення лісової пожежі евакуювали понад 10 тисяч людей. Полум'я швидко охоплювало нові території, а до ліквідації вогню залучили тисячі пожежників і спеціальну авіацію.