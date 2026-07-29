США та Франція допомогли Україні обійти ППО Росії

НПЗ у РФ після атаки дронів. Фото: росЗМІ

Українські військові змогли серйозно підняти точність своїх ударів по об'єктах у глибокому тилу Росії. Наші підрозділи повністю змінили підхід до планування дальніх вильотів. Завдяки допомозі Франції та США далекобійні безпілотники тепер завдають значно більшої шкоди російським промисловим підприємствам.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на матеріал видання Financial Times.

Допомога Франції та США

Маршрути для українських літальних апаратів розробляють дуже ретельно. Серйозну роль у цьому процесі відіграють точні дані, які передають розвідки Франції та Сполучених Штатів Америки.

"Вони дали змогу скласти карту розташування російських систем протиповітряної оборони та визначити маршрути, якими безпілотники можуть обійти ППО і досягти цілей углиб Росії", — йдеться в матеріалі.

Така підтримка допомагає безпілотникам обходити небезпечні зони.

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Нова тактика українських військових

До того ж, Україна змінила тактику. Тепер головними цілями для атак стають окремі найважливіші компоненти нафтопереробних заводів, бо без цього дорогого обладнання підприємства окупантів просто не можуть працювати.

Українські фахівці створили детальну карту російської енергетичної мережі, щоб визначити вузли, пошкодження яких може призвести до масштабних перебоїв та те обладнання, яке дуже важко замінити.

Як писали Новини.LIVE раніше, вночі 29 липня українські дрони завдали удару по одному з найбільших НПЗ Росії, який розташований за 1500 кілометрів від кордонів. Цей завод у Пермі забезпечував паливом як цивільний сектор, так і бойову техніку російської армії.

Також ми повідомляли, що Сили оборони вдарили по Росії та об'єктам у Каспійському морі. Деякі об'єкти ворога були розташовані за 1200 кілометрів від державного кордону України. Тільки за цей рік від початку реалізації плану далекобійних санкцій вже було виконано більше тисячі вогневих завдань.