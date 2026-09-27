Бережна назвала масштаби руйнування культурних об'єктів Росією

Тетяна Бережна. Фото: Міністерство культури України

Унаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 2100 об'єктів культурної спадщини та понад 2400 об'єктів культурної інфраструктури. Щонайменше 569 із них повністю знищені, а Україна документує завдані збитки для майбутнього стягнення компенсацій із Росії.

Про це віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна розповіла журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах Карпатського саміту С8.

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Пошкоджений театр імені Миколи Куліша в Херсоні. Фото: Facebook/Олександр Книга

Україна документує культурні втрати

За словами Бережної, масштаби руйнувань продовжують фіксувати, оскільки ці дані мають стати основою для майбутніх вимог щодо компенсації збитків.

"Ми документуємо кожне пошкодження, оскільки настане момент, коли ми виставимо ці рахунки Росії", — заявила Бережна.

Дані Міністерства культури, представлені на Карпатському саміті, також свідчать про понад 2100 пошкоджених об'єктів культурної спадщини. При цьому Мінкульт повідомляв про понад 2600 пошкоджених закладів культури.

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Україна також працює над визначенням фінансового масштабу втрат. За словами Бережної, цю роботу проводять спільно зі Світовим банком.

Мета полягає в тому, щоб перевести задокументовані руйнування та пошкодження в конкретний грошовий еквівалент. Надалі ці розрахунки планують використовувати для вимог про компенсацію завданих Росією збитків.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що, за словами Бережної, влітку через російські атаки було спалено близько 10 млн українських книг.

Також Новини.LIVE писав, що через блокування морських портів українські аграрії змушені витрачати на альтернативну логістику додаткові 50–80 доларів на кожну тонну продукції. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, щомісячні втрати можуть сягати 100–120 млн доларів, а за рік — 1,2 млрд доларів.