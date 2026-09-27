Бережная назвала масштабы разрушений культурных объектов, причиненных Россией

Татьяна Бережная. Фото: Министерство культуры Украины

В результате российской агрессии в Украине повреждены 2100 объектов культурного наследия и более 2400 объектов культурной инфраструктуры. По меньшей мере 569 из них полностью уничтожены, а Украина документирует нанесенный ущерб для будущего взыскания компенсаций с России.

Об этом вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная рассказала журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах Карпатского саммита С8.

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Поврежденный театр имени Николая Кулиша в Херсоне. Фото: Facebook/Александр Книга

Украина документирует культурные потери

По словам Бережной, масштабы разрушений продолжают фиксировать, поскольку эти данные должны стать основой для будущих требований о компенсации ущерба.

"Мы документируем каждое повреждение, поскольку наступит момент, когда мы выставим эти счета России", — заявила Бережная.

Данные Министерства культуры, представленные на Карпатском саммите, также свидетельствуют о более чем 2100 поврежденных объектах культурного наследия. При этом Минкульт сообщал о более чем 2600 поврежденных учреждениях культуры.

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Украина также работает над определением финансового масштаба потерь. По словам Бережной, эту работу проводят совместно со Всемирным банком.

Цель заключается в том, чтобы перевести задокументированные разрушения и повреждения в конкретный денежный эквивалент. В дальнейшем эти расчеты планируют использовать для требований о компенсации нанесенного Россией ущерба.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что, по словам Бережной, летом из-за российских атак было сожжено около 10 млн украинских книг.

Также Новини.LIVE писал, что из-за блокирования морских портов украинские аграрии вынуждены тратить на альтернативную логистику дополнительные 50–80 долларов на каждую тонну продукции. По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, ежемесячные потери могут достигать 100–120 млн долларов, а за год — 1,2 млрд долларов.