РФ спалила близько 10 млн українських книг за літо

Наслідки удару РФ по складах українських видавництв. Фото: Читомо/Facebook

Російські атаки завдали значної шкоди українській культурі та книговидавничій галузі. Лише цього літа внаслідок російських ударів було спалено близько 10 млн книг. Водночас Україна продовжує розвивати міжнародні партнерства у сфері культури та книговидавництва.

Про це віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна розповіла журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах Карпатського саміту C8.

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Росія атакує українську культуру

Тетяна Бережна зазначила, що Україна використовує Карпатський саміт C8, щоб розповідати міжнародним партнерам про наслідки російських атак для української культури та книговидавничої галузі.

За її словами, лише влітку внаслідок російських атак було спалено близько 10 млн книг. Водночас на стенді Україна демонструє не лише наслідки російської агресії, а й результати міжнародної співпраці у сфері культури.

"Ми показуємо те, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Однак на цьому стенді ми також показуємо силу нашого партнерства".

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Українські книги видають за кордоном

За словами Бережної, стенд має дві частини. На одній представлені книги українських авторів із Карпатського регіону, надруковані українською мовою.

Інша частина присвячена книгам, які фінансуються з українського бюджету. Іноземні видавництва Карпатського регіону друкують твори українських авторів, щоб знайомити з ними читачів за кордоном.

Бережна наголосила, що попри війну Україна продовжує розвивати міжнародні партнерства, зокрема у сфері культури та книговидавництва. За її словами, така співпраця важлива для збереження спільної культури Карпатського регіону.

"Тому меседж такий, що, попри складну ситуацію, в якій опинилась наша країна, ми все одно працюємо над партнерствами, в тому числі у сфері культури й у сфері книговидавництва, оскільки нам дуже важливо плекати спільну культуру нашого регіону. Це наша цінність і наш стратегічний актив в цій війні", — наголосила міністерка культури Тетяна Бережна.

Новини.LIVE інформували, що в Україні готують окрему грантову програму підтримки малих видавництв. Ініціативу розробляє Мінкульт спільно з Київською школою економіки та міжнародними партнерами. Кошти планують спрямовувати безпосередньо видавцям, які не можуть скористатися чинними державними програмами підтримки.

Новини.LIVE також писали, що видавництво "Ранок" через російську атаку втратило близько 15% накладу шкільних підручників. З 13 млн надрукованих примірників постраждала значна частина, а на відновлення потрібно близько 150 млн грн. Знищені книги планують додрукувати протягом двох місяців і до кінця жовтня доставити до українських шкіл.

Новини.LIVE повідомляли, що російський удар знищив понад 100 тисяч книг видавництва BookChef. Під обстріл потрапив резервний склад, який відкрили після руйнування основного приміщення. У видавництві переглянуть терміни передзамовлень, а окремі видання планують повторно надрукувати.