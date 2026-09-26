Россия сожгла около 10 млн украинских книг за лето

Последствия удара РФ по складам украинских издательств. Фото: Читомо/Facebook

Российские атаки нанесли значительный ущерб украинской культуре и книгоиздательской отрасли. Только этим летом в результате российских ударов было сожжено около 10 млн книг. В то же время Украина продолжает развивать международное сотрудничество в сфере культуры и книгоиздательства.

Об этом вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная рассказала журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах Карпатского саммита C8.

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Россия атакует украинскую культуру

Татьяна Бережная отметила, что Украина использует Карпатский саммит C8, чтобы рассказывать международным партнерам о последствиях российских атак для украинской культуры и книгоиздательской отрасли.

По её словам, только летом в результате российских атак было сожжено около 10 млн книг. В то же время на стенде Украина демонстрирует не только последствия российской агрессии, но и результаты международного сотрудничества в сфере культуры.

"Мы показываем, что Россия целенаправленно атакует нашу культуру. Однако на этом стенде мы также демонстрируем силу нашего партнерства".

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Украинские книги издают за рубежом

По словам Бережной, стенд состоит из двух частей. В одной представлены книги украинских авторов из Карпатского региона, напечатанные на украинском языке.

Другая часть посвящена книгам, которые финансируются из украинского бюджета. Иностранные издательства Карпатского региона печатают произведения украинских авторов, чтобы знакомить с ними читателей за рубежом.

Бережная подчеркнула, что, несмотря на войну, Украина продолжает развивать международные партнерства, в частности в сфере культуры и книгоиздательства. По её словам, такое сотрудничество важно для сохранения общей культуры Карпатского региона.

"Поэтому наш посыл заключается в том, что, несмотря на сложную ситуацию, в которой оказалась наша страна, мы всё равно работаем над партнерскими отношениями, в том числе в сфере культуры и книгоиздательства, поскольку для нас очень важно бережно относиться к общей культуре нашего региона. Это наша ценность и наш стратегический актив в этой войне", — подчеркнула министр культуры Татьяна Бережная.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовят отдельную грантовую программу поддержки малых издательств. Инициативу разрабатывает Минкульт совместно с Киевской школой экономики и международными партнерами. Средства планируется направлять непосредственно издателям, которые не могут воспользоваться действующими государственными программами поддержки.

Новини.LIVE также писали, что издательство "Ранок" из-за российской атаки потеряло около 15% тиража школьных учебников. Из 13 млн напечатанных экземпляров пострадала значительная часть, а на восстановление потребуется около 150 млн грн. Уничтоженные книги планируют допечатать в течение двух месяцев и до конца октября доставить в украинские школы.

Новини.LIVE сообщали, что российский удар уничтожил более 100 тысяч книг издательства BookChef. Под обстрел попал резервный склад, который открыли после разрушения основного помещения. В издательстве пересмотрят сроки предзаказов, а отдельные издания планируют перепечатать.