«Ранок» потерял 15 % учебников из-за атаки РФ: убытки составили 150 млн грн

Виктор Круглов, Татьяна Бережная и Олег Синегубов. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

Издательство "Ранок" потеряло около 15 % тиража школьных учебников из-за российской атаки. Из 13 млн напечатанных экземпляров пострадала значительная часть, а на восстановление уничтоженных книг необходимо около 150 млн грн. Об этом 28 августа, в пятницу, сообщил генеральный директор издательства Виктор Круглов во время брифинга в Харькове.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Издательство потеряло 13 млн учебников

В этом году "Ранок" разместил печать учебников сразу в шести типографиях в разных регионах Украины. Такое решение было принято, чтобы распределить производство и снизить риски в случае атак.

Впрочем, российский удар все же привел к потере около 15% от общего тиража. Речь идет о примерно 13 млн напечатанных учебников.

Книги планируют допечатать

Круглов отметил, что уничтоженные экземпляры планируют восстановить в течение двух месяцев. Ожидается, что к концу октября все необходимые учебники будут доставлены в украинские школы. Для восстановления именно тиража школьных учебников издательству потребуется около 150 млн грн.

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«Ранок» рассчитывает получить финансовую поддержку от государства и международных доноров. Также издательство рассматривает возможность льготного кредитования для возобновления производства.

Уничтоженные книги и журналы. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что министр культуры Татьяна Бережная во время визита в разрушенное харьковское издательство рассказала о последствиях российских ударов. В результате российских атак в Украине за лето 2026 года было уничтожено более 10 млн книг. Убытки украинской книжной отрасли уже превысили 1,2 млрд грн. В то же время государство готовит меры по поддержке издательств, книжных магазинов и библиотек, в частности финансирование необходимого оборудования и закупку книг.

Новини.LIVE писали, что российские войска атаковали резервный склад издательства BookChef, который работал на базе логистического партнера Denka Logistics. Его открыли недавно после уничтожения российским ударом основного складского помещения. В результате пожара сгорело более 100 тысяч книг.