Ранок втратив 15% підручників через атаку РФ: збитки 150 млн грн

Віктор Круглов, Тетяна Бережна та Олег Синєгубов. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

Видавництво "Ранок" втратило близько 15% накладу шкільних підручників через російську атаку. Із 13 млн надрукованих примірників постраждала значна частина, а на відновлення знищених книг необхідно близько 150 млн грн. Про це 28 серпня, в п'ятницю, повідомив генеральний директор видавництва Віктор Круглов під час брифінгу в Харкові.

Передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Реклама

Видавництво втратило 13 млн підручників

Цьогоріч "Ранок" розмістив друк підручників одразу у шести друкарнях у різних регіонах України. Таке рішення ухвалили, щоб розосередити виробництво та зменшити ризики у разі атак.

Втім, російський удар все ж призвів до втрати близько 15% від загального накладу. Йдеться про приблизно 13 млн надрукованих підручників.

Книги планують додрукувати

Круглов зазначив, що знищені примірники планують відновити протягом двох місяців. Очікується, що до кінця жовтня всі необхідні підручники будуть доставлені до українських шкіл. Для відновлення саме накладу шкільних підручників видавництву потрібно близько 150 млн грн.

Читайте також:

"Ранок" розраховує отримати фінансову підтримку від держави та міжнародних донорів. Також видавництво розглядає можливість пільгового кредитування для відновлення виробництва.

Знищені книги та журнали. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що міністерка культури Тетяна Бережна під час візиту до зруйнованого харківського видавництва розповіла про наслідки російських ударів. Унаслідок російських атак в Україні за літо 2026 року було знищено понад 10 млн книжок. Збитки української книжкової галузі вже перевищили 1,2 млрд грн. Водночас держава готує заходи для підтримки видавництв, книгарень і бібліотек, зокрема фінансування необхідного обладнання та закупівлю книжок.

Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували резервний склад видавництва BookChef, який працював на базі логістичного партнера Denka Logistics. Його відкрили нещодавно після знищення російським ударом основного складського приміщення. Внаслідок пожежі згоріло понад 100 тисяч книжок.