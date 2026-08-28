Понад 10 млн книг знищено в Україні за літо через атаки РФ - Бережна

Тетяна Бережна відвідала зруйноване видавництво "Ранок" у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

В Україні через російські атаки протягом літа 2026 року було знищено понад 10 млн книг, а збитки книжкової галузі перевищили 1,2 млрд грн. Водночас держава готує низку заходів для підтримки видавництв, книгарень та бібліотек, зокрема фінансування обладнання та закупівлю книжок. Міністерка культури Тетяна Бережна відвідала зруйноване видавництво в Харкові і розповіла про наслідки атак.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Росія атакує українську книжкову галузь

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна відвідала видавництво "Ранок" у Харкові. Під час брифінгу вона розповіла про наслідки російських атак для української книжкової галузі.

Відомо, що лише протягом літа 2026 року було знищено понад 10 млн книг, а загальні збитки галузі вже перевищили 1,2 млрд грн.

За цей період зафіксували щонайменше 21 атаку на книговидавництва та місця зберігання книг. Тетяна Бережна наголосила, що Росія цілеспрямовано атакує українську культуру, видавництва та книжкові склади.

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Як Україна планує підтримувати свою книжкову галузь

Міністерка культури України також розповіла про заходи, які запроваджує держава для підтримки книжкової галузі та її відновлення. Йдеться про допомогу видавництвам із придбанням необхідного обладнання та відновлення попиту на українські книги. Окремим напрямом є залучення міжнародної підтримки та грантового фінансування.

Бережна зазначає, що на гранти для придбання обладнання планують залучити 16 млн грн.

Також Міністерство культури вперше з 2021 року відновлює закупівлю книг для публічних бібліотек. Крім того, сотні мільйонів гривень планують спрямувати на поповнення фондів шкільних бібліотек. Йдеться саме про книжкові фонди, а не безпосередньо про підручники.

Окрему підтримку передбачили для книгарень, які реалізують українські книги. З вересня планується запровадити відшкодування орендної плати для таких закладів.

Ще одним інструментом підтримки має стати грантова програма "Власна справа" від центру зайнятості. Вона передбачає можливість отримання до 2,5 млн грн на розвиток справи та створення нових робочих місць.

Міністерство культури також закликає представників книжкової галузі оперативно подавати інформацію про завдані російськими атаками збитки, адже ці дані планують використовувати для майбутніх державних програм підтримки та відновлення галузі.

Новини.LIVE писали, що у п’ятницю, 28 серпня, російські окупанти знову атакували столицю, де під час обстрілу було знищено склад, де зберігалися книги видавництва Vivat. На момент атаки там перебувала значна кількість книжкових новинок та видань українських авторів, адже Vivat готувався до фестивалю "Книжкова країна", але через знищення книжок участь видавництва у фестивалі наразі залишається під питанням.

Ми інформували, що з 17 до 20 вересня на ВДНГ уже вшосте відбудеться книжковий фестиваль "Книжкова країна". Цьогорічною темою стане "Загадкова". Відвідування фестивалю та купівля книг у його учасників — простий спосіб підтримати українські видавництва, які продовжують працювати попри регулярні російські атаки та втрати.