За лето в Украине из-за атак РФ было уничтожено более 10 млн книг — Бережная

Татьяна Бережная посетила разрушенное издательство "Ранок" в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

В Украине в результате российских атак в течение лета 2026 года было уничтожено более 10 млн книг, а убытки книжной отрасли превысили 1,2 млрд грн. В то же время государство готовит ряд мер для поддержки издательств, книжных магазинов и библиотек, в частности финансирование оборудования и закупку книг. Министр культуры Татьяна Бережная посетила разрушенное издательство в Харькове и рассказала о последствиях атак.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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РФ атакует украинскую книжную отрасль

Вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная посетила издательство "Ранок" в Харькове. Во время брифинга она рассказала о последствиях российских атак для украинской книжной отрасли.

Известно, что только за лето 2026 года было уничтожено более 10 млн книг, а общие убытки отрасли уже превысили 1,2 млрд грн.

За этот период было зафиксировано не менее 21 атаки на книжные издательства и места хранения книг. Татьяна Бережная подчеркнула, что Россия целенаправленно атакует украинскую культуру, издательства и книжные склады.

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Как Украина планирует поддерживать свою книжную отрасль

Министр культуры Украины также рассказала о мерах, которые принимает государство для поддержки книжной отрасли и ее восстановления. Речь идет о помощи издательствам в приобретении необходимого оборудования и восстановлении спроса на украинские книги. Отдельным направлением является привлечение международной поддержки и грантового финансирования.

Бережная отмечает, что на гранты для приобретения оборудования планируется выделить 16 млн грн.

Также Министерство культуры впервые с 2021 года возобновляет закупку книг для публичных библиотек. Кроме того, сотни миллионов гривен планируется направить на пополнение фондов школьных библиотек. Речь идет именно о книжных фондах, а не непосредственно об учебниках.

Отдельную поддержку предусмотрели для книжных магазинов, которые реализуют украинские книги. Начиная с сентября планируется ввести возмещение арендной платы для таких заведений.

Еще одним инструментом поддержки должна стать грантовая программа "Свое дело" от центра занятости. Она предусматривает возможность получения до 2,5 млн грн на развитие бизнеса и создание новых рабочих мест.

Министерство культуры также призывает представителей книжной отрасли оперативно предоставлять информацию об ущербе, нанесенном российскими атаками, ведь эти данные планируется использовать для будущих государственных программ поддержки и восстановления отрасли.

Новини.LIVE писали, что в пятницу, 28 августа, российские оккупанты вновь атаковали столицу, где в ходе обстрела был уничтожен склад, на котором хранились книги издательства Vivat. На момент атаки там находилось значительное количество книжных новинок и изданий украинских авторов, ведь Vivat готовилось к фестивалю "Книжкова країна", но из-за уничтожения книг участие издательства в фестивале пока остается под вопросом.

Мы сообщали, что с 17 по 20 сентября на ВДНХ уже в шестой раз состоится книжный фестиваль "Книжкова країна". Темой этого года станет "Загадкова". Посещение фестиваля и покупка книг у его участников — простой способ поддержать украинские издательства, которые продолжают работать, несмотря на регулярные российские атаки и потери.