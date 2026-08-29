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Бережная: в Украине создадут фонд поддержки малых издательств

Ua ru
29 августа 2026 18:54
Эксклюзив
В Украине создадут фонд поддержки малых издательств — Бережная
Министр культуры Татьяна Бережная и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

Министр культуры Татьяна Бережная 28 августа, в пятницу, сообщила, что в Украине готовят новую грантовую программу для малых издательств, которые из-за установленных критериев не могут воспользоваться действующими государственными программами поддержки. Инициативу разрабатывает Министерство культуры совместно с Киевской школой экономики и международными партнерами, а средства планируется направлять непосредственно издателям.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Для малых издательств создадут отдельную грантовую программу

Минкультуры Украины совместно с Киевской школой экономики и международными партнерами работает над формированием специального фонда поддержки малых издательств.

Татьяна Бережная во время брифинга в Харькове отметила, что новая программа должна помочь издателям, которые в настоящее время не соответствуют критериям участия в уже существующих государственных программах.

Речь идет о грантовой поддержке, средства для которой будут предоставлять международные партнеры. Финансирование планируется направлять непосредственно малым издательствам, чтобы они могли продолжать работу и развивать свои проекты.

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Новини.LIVE сообщали, что вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике, министр культуры Татьяна Бережная также отмечала, что только летом 2026 года в результате атак было уничтожено более 10 миллионов книг, а сумма убытков книжной отрасли уже превысила 1,2 млрд грн. За это время было зафиксировано не менее 21 удара по издательствам и местам хранения книжной продукции.

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 28 августа, во время этого же брифинга в Харькове генеральный директор издательства Виктор Круглов сообщил, что издательство "Ранок" из-за российской атаки потеряло около 15% тиража школьных учебников. Из 13 миллионов напечатанных экземпляров значительная часть была повреждена или уничтожена, а на их восстановление потребуется около 150 млн грн.

Минкульт книги издательство гранты книга
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Автор:
Штин Ульяна

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