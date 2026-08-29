В Україні створять фонд підтримки малих видавництв - Бережна

Міністерка культури Тетяна Бережна та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

Міністерка культури Тетяна Бережна 28 серпня, в п'ятницю, повідомила, що в Україні готують нову грантову програму для малих видавництв, які через встановлені критерії не можуть скористатися чинними державними програмами підтримки. Ініціативу розробляє Міністерство культури спільно з Київською школою економіки та міжнародними партнерами, а кошти планують спрямовувати безпосередньо видавцям.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Для малих видавництв створять окрему грантову програму

Мінкульт України разом із Київською школою економіки та міжнародними партнерами працює над формуванням спеціального фонду підтримки малих видавництв.

Тетяна Бережна під час брифінгу в Харкові зазначила, що нова програма має допомогти видавцям, які наразі не відповідають критеріям участі в уже наявних державних програмах.

Йдеться про грантову підтримку, кошти для якої надаватимуть міжнародні партнери. Фінансування планують спрямовувати безпосередньо малим видавництвам, щоб вони могли продовжувати роботу та розвивати свої проєкти.

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Новини.LIVE інформували, віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна також зазначала, що лише влітку 2026 року внаслідок атак було знищено понад 10 мільйонів книг, а сума збитків книжкової галузі вже перевищила 1,2 млрд грн. За цей час зафіксували щонайменше 21 удар по видавництвах і місцях зберігання книжкової продукції.

Новини.LIVE писали, що у п’ятницю, 28 серпня, під час цього ж брифінгу в Харкові генеральний директор видавництва Віктор Круглов повідомив, що видавництво "Ранок" через російську атаку втратило близько 15% накладу шкільних підручників. Із 13 мільйонів надрукованих примірників значна кількість була пошкоджена або знищена, а для їхнього відновлення потрібно близько 150 млн грн.