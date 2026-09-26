Втрати бізнесу через обстріли можуть сягнути 10 млрд доларів - нардеп

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Київщини

Народний депутат від "Слуги народу", член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов заявив, що втрати українського бізнесу через російські удари по складських приміщеннях та логістичній інфраструктурі можуть зрости до 10 млрд доларів до кінця року. Окремо збитки від таких атак можуть становити близько 4 млрд доларів.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Як обстріли впливають на український бізнес

Олексій Леонов ексклюзивно повідомив, що російські удари по складах та логістичних об'єктах уже призводять до значних фінансових втрат для українських підприємств. Нардеп зазначив, що до кінця року збитки бізнесу можуть сягнути близько 4 млрд доларів, тоді як загальні втрати оцінюються до 10 млрд доларів.

Окремо Леонов звернув увагу на ризики для підприємств, які потребують холодильного обладнання. Він закликав створити спеціальну програму кредитування для його відновлення. Через пошкодження спеціалізованих складів узимку можуть виникнути проблеми зі зберіганням м'яса, молока та яєць.

Також народний депутат повідомив про плани уряду змінити розподіл податку на доходи фізичних осіб. Частку ПДФО, яка залишається на місцевому рівні, планують зменшити з 64% до 60%. За його словами, таке рішення може принести державному бюджету близько 18,2 млрд грн. Водночас Одеса може недоотримати близько 540 млн грн.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська двічі атакували Прилуки баражуючими боєприпасами "Бандероль". Ударів зазнали склади місцевого агропідприємства, внаслідок атаки загинули троє цивільних — двоє чоловіків та жінка.

Ми писали, що російські війська завдали двох ударів по логістичному об’єкту, який обслуговує McDonald’s в Україні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що такі атаки шкодять міжнародному бізнесу, створюють ризики для робочих місць та інвестицій, і закликав партнерів посилювати економічний тиск на Росію.