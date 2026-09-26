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Главная Новости дня Нардеп: убытки бизнеса из-за обстрелов могут составить 10 млрд долларов

Нардеп: убытки бизнеса из-за обстрелов могут составить 10 млрд долларов

Ua ru
26 сентября 2026 14:59
Эксклюзив
Убытки бизнеса из-за обстрелов могут составить 10 млрд долларов — народный депутат
Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

Народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов заявил, что потери украинского бизнеса из-за российских ударов по складским помещениям и логистической инфраструктуре могут вырасти до 10 млрд долларов к концу года. Отдельно убытки от таких атак могут составить около 4 млрд долларов.

Об этом он сказал в эфире программы Ранок.LIVE.

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Как обстрелы влияют на украинский бизнес

Алексей Леонов эксклюзивно сообщил, что российские удары по складам и логистическим объектам уже приводят к значительным финансовым потерям для украинских предприятий. Депутат отметил, что к концу года убытки бизнеса могут составить около 4 млрд долларов, тогда как общие потери оцениваются в 10 млрд долларов.

Отдельно Леонов обратил внимание на риски для предприятий, нуждающихся в холодильном оборудовании. Он призвал создать специальную программу кредитования для его восстановления. Из-за повреждения специализированных складов зимой могут возникнуть проблемы с хранением мяса, молока и яиц.

Также народный депутат сообщил о планах правительства изменить распределение налога на доходы физических лиц. Долю НДФЛ, остающуюся на местном уровне, планируют уменьшить с 64% до 60%. По его словам, такое решение может принести государственному бюджету около 18,2 млрд грн. В то же время Одесса может недополучить около 540 млн грн.

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Мы писали, что российские войска нанесли два удара по логистическому объекту, обслуживающему McDonald’s в Украине. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такие атаки наносят ущерб международному бизнесу, создают риски для рабочих мест и инвестиций, и призвал партнеров усилить экономическое давление на Россию.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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