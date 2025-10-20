Відео
Головна Новини дня Україна транспортує малі об'єми газу зі Словаччини — яка причина

Україна транспортує малі об'єми газу зі Словаччини — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 17:14
Оновлено: 17:31
Транспортування газу зі Словаччини — Україна просить знизити тариф
Заступник міністра енергетики Микола Колісник. Фото: Міненерго

Україна просить Словаччину знизити тариф на транспортування газу через Ustream. Сьогодні через високі тарифи постачання відбуваються у відносно невеликих об'ємах.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник на форумі "Енергія, що тримає Україну" 20 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE

Транспортування газу зі Словаччини

"З Німеччини, якщо брати тариф саме через Ustream, це зайвих 7 євро, ось це той предмет, щодо якого ми комунікуємо. Тому що фактично і для Ustream, тобто для Словаччини, це недоотримана тарифна виручка. Тому що через високий тариф ніхто цю потужність не бронює", — пояснив Колісник. 

За його словами, Україна очікує підтвердження від словацького регулятора щодо можливого перегляду структури тарифів. Паралельно Словаччина погодилася надати Україні енергообладнання на суму близько 500 тис. євро.

Нагадаємо, раніше Фіцо пояснив, коли покращиться співпраця України та Словаччини. Це трапиться, коли наша країна стане членом ЄС. 

Також ми писали, що 18 жовтня Свириденко та Фіцо підписали важливі угоди, які стосуються енергобезпеки, оборони та євроінтеграції України.

ціни на газ Міненерго Словаччина Україна газ експорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
