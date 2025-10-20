Видео
Украина транспортирует малые объемы газа из Словакии — причина

Украина транспортирует малые объемы газа из Словакии — причина

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 17:14
обновлено: 17:31
Транспортировка газа из Словакии — Украина просит снизить тариф
Заместитель министра энергетики Николай Колесник. Фото: Минэнерго

Украина просит Словакию снизить тариф на транспортировку газа через Ustream. Сегодня из-за высоких тарифов поставки происходят в относительно небольших объемах.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник на форуме "Энергия, которая держит Украину" 20 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Транспортировка газа из Словакии

"Из Германии, если брать тариф именно через Ustream, это лишних 7 евро, вот это тот предмет, по которому мы коммуницируем. Потому что фактически и для Ustream, то есть для Словакии, это недополученная тарифная выручка. Потому что в связи с высоким тарифом никто эту мощность не бронирует", — пояснил Колесник.

По его словам, Украина ожидает подтверждения от словацкого регулятора относительно возможного пересмотра структуры тарифов. Параллельно Словакия согласилась предоставить Украине энергооборудование на сумму около 500 тыс. евро.

Напомним, ранее Фицо объяснил, когда улучшится сотрудничество Украины и Словакии. Это случится, когда наша страна станет членом ЕС.

Также мы писали, что 18 октября Свириденко и Фицо подписали важные соглашения, касающиеся энергобезопасности, обороны и евроинтеграции Украины.

цены на газ Минэнерго Словакия Украина газ экспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
