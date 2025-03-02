Литва та Україна домовилися про спільне виробництво стратегічних озброєнь

Україна та Литва створять спільне оборонне виробництво
Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне зустрівся з радником Президента України Володимира Зеленського Олександром Камишіним. Вони досягли попередньої домовленості щодо спільного виробництва стратегічних систем озброєнь у Литві.
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони країни.
Спільний розвиток оборонного виробництва
"Оборонна промисловість України має неймовірний потенціал стати гравцем світового рівня завдяки високому рівню експертизи, що базується на безпосередньому бойовому досвіді, мотивації та компетентності інженерів, а також далекоглядному мисленню ключових осіб, які приймають рішення в галузі", — зазначила голова міноборони Литви Довіле Шакалєнє.
Вона зауважила, що її країна буде продовжувати інвестувати в українську оборонну промисловість, закуповуючи продукцію в Україні. На це вже виділено 20 мільйонів євро, і сума зростатиме і далі. Водночас Литва прагне ще тіснішої співпраці — розвитку спільного виробництва в обох країнах.
Натомість Камишін подякував Литві за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він назвав розвиток співпраці країн "потужним наступним кроком для зміцнення східного флангу НАТО".
Найближчим часом у Литві відбудуться спільні зустрічі між литовськими та українськими представниками для обговорення деталей імплементації угоди. Водночас типи озброєнь, про які йдеться в угоді, не розголошуються.
Нагадаємо, 14 лютого Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Наусєда обговорили оборонну підтримку України та завершення війни на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Також нещодавно Наусєда наголосив на необхідності прискорення вступу України до ЄС та відкриття переговорів щодо цього.
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