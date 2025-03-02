Литва та Україна домовилися про спільне виробництво стратегічних озброєнь

Зустріч представників країн. Фото: Міністерство національної оборони Литви

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне зустрівся з радником Президента України Володимира Зеленського Олександром Камишіним. Вони досягли попередньої домовленості щодо спільного виробництва стратегічних систем озброєнь у Литві.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони країни.

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Спільний розвиток оборонного виробництва

"Оборонна промисловість України має неймовірний потенціал стати гравцем світового рівня завдяки високому рівню експертизи, що базується на безпосередньому бойовому досвіді, мотивації та компетентності інженерів, а також далекоглядному мисленню ключових осіб, які приймають рішення в галузі", — зазначила голова міноборони Литви Довіле Шакалєнє.

Вона зауважила, що її країна буде продовжувати інвестувати в українську оборонну промисловість, закуповуючи продукцію в Україні. На це вже виділено 20 мільйонів євро, і сума зростатиме і далі. Водночас Литва прагне ще тіснішої співпраці — розвитку спільного виробництва в обох країнах.

Натомість Камишін подякував Литві за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він назвав розвиток співпраці країн "потужним наступним кроком для зміцнення східного флангу НАТО".

Найближчим часом у Литві відбудуться спільні зустрічі між литовськими та українськими представниками для обговорення деталей імплементації угоди. Водночас типи озброєнь, про які йдеться в угоді, не розголошуються.

Нагадаємо, 14 лютого Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Наусєда обговорили оборонну підтримку України та завершення війни на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Також нещодавно Наусєда наголосив на необхідності прискорення вступу України до ЄС та відкриття переговорів щодо цього.