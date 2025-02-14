Володимир Зеленський зустрівся з лідером Литви Гітанасом Наусєдою — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та лідер Литви Гітанас Наусєда. Фото: ОП

У п'ятницю, 14 лютого, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою. Лідери говорили про оборонну підтримку та закінчення війни.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента (ОП).

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Деталі Зустрічі Зеленського з Наусєдою

В Офісі Президента зазначають, що лідери обговорили координацію зусиль для напрацювання спільної позиції України, Європи та США, а також кроки, необхідні для посилення України й тиску на РФ.

"Закінчити війну справедливим і тривалим миром — спільна мета всіх союзників", — цитує ОП Зеленського.

Також під час зустрічі йшлося про оборонну підтримку, зокрема посилення ППО, а також продовження інвестицій в українське виробництво далекобійної зброї.

Нагадаємо, 13 лютого український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Крім того, глава української держави провів низку зустрічей у Мюнхені.