Зеленський провів розмову з лідером Литви Наусєдою — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Він подякував за непохитну підтримку.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 13 лютого.

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Розмова Зеленського з Наусєдою

Сторони обговорили координацію зусиль між ключовими союзниками України. Зеленський наголосив, що для безпеки важливо, аби Європа була повноправним учасником будь-яких переговорів щодо зупинення війни.

Український лідер також розповів про розмову з лідером США Дональдом Трампом та представниками його адміністрації.

"Припинення вогню без надійних гарантій безпеки не принесе Україні тривалого й справедливого миру. Я наголосив, що Сполучені Штати мають бути ключовим учасником надання гарантій безпеки для України", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 лютого Зеленський обговорив з премʼєром Польщі Дональдом Туском можливі переговори з Росією щодо закінчення війни.

Також Зеленський поспілкувався з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, приділивши особливу увагу посиленню Повітряних сил.