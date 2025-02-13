Зеленський обговорив зміцнення Повітряних сил України із Сирським

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським. Зокрема, вони обговорили зміцнення Повітряних сил.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у четвер, 13 лютого.

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Розмова Зеленського із Сирським

Сторони дійшли висновку, що необхідно зміцнити Повітряні сили України, а саме авіаційний компонент.

Зеленський доручив Сирському переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни. Він також закликав розглянути призначення Голубцова заступником командувача Повітряних сил.

Ситуація на фронті

"Були сьогодні доповіді військових наших — дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті — неправильно називати географію, не буду робити це політичним", — зазначив Зеленський.

Глава держави подякував воїнам із 425-го окремого штурмового полку. За його словами, їх сила дійсно має значення.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, зокрема обговоривши можливі переговори з Росією.

Також завтра, 14 лютого, український лідер проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.