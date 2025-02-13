Зеленский обсудил укрепление Воздушных сил Украины с Сырским

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим Вооруженных сил Александром Сырским. В частности, они обсудили укрепление Воздушных сил.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в четверг, 13 февраля.

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Разговор Зеленского с Сырским

Стороны пришли к выводу, что необходимо укрепить Воздушные силы Украины, а именно авиационный компонент.

Зеленский поручил Сырскому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения. Он также призвал рассмотреть назначение Голубцова заместителем командующего Воздушных сил.

Ситуация на фронте

"Были сегодня доклады военных наших — очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте — неправильно называть географию, не буду делать это политическим", — отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил воинов из 425-го отдельного штурмового полка. По его словам, их сила действительно имеет значение.

Напомним, Зеленский пообщался с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в частности обсудив возможные переговоры с Россией.

Также завтра, 14 февраля, украинский лидер проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.