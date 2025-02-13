Зеленский обсудил укрепление Воздушных сил Украины с Сырским

Зеленский обсудил с Сырским Воздушные силы — обращение
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим Вооруженных сил Александром Сырским. В частности, они обсудили укрепление Воздушных сил.
Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в четверг, 13 февраля.
Разговор Зеленского с Сырским
Стороны пришли к выводу, что необходимо укрепить Воздушные силы Украины, а именно авиационный компонент.
Зеленский поручил Сырскому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения. Он также призвал рассмотреть назначение Голубцова заместителем командующего Воздушных сил.
Ситуация на фронте
"Были сегодня доклады военных наших — очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте — неправильно называть географию, не буду делать это политическим", — отметил Зеленский.
Глава государства поблагодарил воинов из 425-го отдельного штурмового полка. По его словам, их сила действительно имеет значение.
Напомним, Зеленский пообщался с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в частности обсудив возможные переговоры с Россией.
Также завтра, 14 февраля, украинский лидер проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Читайте Новини.LIVE!