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Зеленский обсудил с Науседой координацию между союзниками

13 февраля 2025 20:52
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский провел разговор с лидером Литвы Науседой — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Аркадий Пастула - Редактор

Украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Он поблагодарил за непоколебимую поддержку.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 13 февраля.

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Стороны обсудили координацию усилий между ключевыми союзниками Украины. Зеленский отметил, что для безопасности важно, чтобы Европа была полноправным участником любых переговоров по остановке войны.

Украинский лидер также рассказал о разговоре с лидером США Дональдом Трампом и представителями его администрации.

"Прекращение огня без надежных гарантий безопасности не принесет Украине длительного и справедливого мира. Я подчеркнул, что Соединенные Штаты должны быть ключевым участником предоставления гарантий безопасности для Украины", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 13 февраля Зеленский обсудил с премьером Польши Дональдом Туском возможные переговоры с Россией об окончании войны.

Также Зеленский пообщался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, уделив особое внимание усилению Воздушных сил.

Владимир Зеленский война Гитанас Науседа Литва переговоры Украина
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