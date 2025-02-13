Зеленский провел разговор с лидером Литвы Науседой — что обсудили

Зеленский обсудил с Науседой координацию между союзниками
Украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Он поблагодарил за непоколебимую поддержку.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 13 февраля.
Разговор Зеленского с Науседой
Стороны обсудили координацию усилий между ключевыми союзниками Украины. Зеленский отметил, что для безопасности важно, чтобы Европа была полноправным участником любых переговоров по остановке войны.
Украинский лидер также рассказал о разговоре с лидером США Дональдом Трампом и представителями его администрации.
"Прекращение огня без надежных гарантий безопасности не принесет Украине длительного и справедливого мира. Я подчеркнул, что Соединенные Штаты должны быть ключевым участником предоставления гарантий безопасности для Украины", — добавил Зеленский.
Напомним, 13 февраля Зеленский обсудил с премьером Польши Дональдом Туском возможные переговоры с Россией об окончании войны.
Также Зеленский пообщался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, уделив особое внимание усилению Воздушных сил.
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