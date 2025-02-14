Владимир Зеленский встретился с лидером Литвы Гитанасом Науседой — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Литвы Гитанас Науседа. Фото: ОП

В пятницу, 14 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Лидеры говорили об оборонной поддержке и окончании войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента (ОП).

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Детали встречи Зеленского с Науседой

В Офисе президента отмечают, что лидеры обсудили координацию усилий для выработки общей позиции Украины, Европы и США, а также шаги, необходимые для усиления Украины и давления на РФ.

"Закончить войну справедливым и длительным миром — общая цель всех союзников", — цитирует ОП Зеленского.

Также во время встречи речь шла об оборонной поддержке, в частности усилении ПВО, а также продолжении инвестиций в украинское производство дальнобойного оружия.

Напомним, 13 февраля украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Кроме того, глава украинского государства провел ряд встреч в Мюнхене.