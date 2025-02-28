У Шяуляї в Литві намагалися підпалити військову допомогу для України

Військова допомога Україні від Литви. Фото: Міноборони Литви

У Шяуляї, Литва, намагалися підпалити військову допомогу для України. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних.

Про це повідомляє LRT у пʼятницю, 28 лютого.

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Генеральний комісар литовської поліції Арунас Паулаускас зазначив, що інцидент стався минулого року. Для пошуку інших підозрюваних їх оголосили в міжнародний розшук.

"І ще одна подія, про яку я хотів би згадати, — це чергова гібридна атака проти Литви, спроба спалити допомогу для України в Шяуляї, де було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, що мали відправитися в Україну", — сказав генеральний комісар на щорічній презентації діяльності поліції.

За його словами, лише завдяки співпраці з розвідувальним співтовариством вдалося встановити особи підозрюваних, а трьох з них — затримати.

У листопаді минулого року стало відомо про затримання двох громадян Іспанії, яких підозрюють у причетності до можливого терористичного акту в Шяуляї.

Раніше повідомлялося, що ці іспанці могли бути найняті російською розвідкою.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодилися збільшити обсяг військової допомоги Україні та посилити підтримку разом із союзниками.

Також Польща надасть Україні термінали Starlink для забезпечення стабільного зв'язку на фронті. Відомо, що вже замовлено 5 000 пристроїв.