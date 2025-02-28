В Шяуляе в Литве пытались поджечь военную помощь для Украины

Военная помощь Украине от Литвы. Фото: Минобороны Литвы

В Шяуляе, Литва, пытались поджечь военную помощь для Украины. Правоохранители задержали троих подозреваемых.

Об этом сообщает LRT в пятницу, 28 февраля.

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Попытка поджога помощи для Украины

Генеральный комиссар литовской полиции Арунас Паулаускас отметил, что инцидент произошел в прошлом году. Для поиска других подозреваемых их объявили в международный розыск.

"И еще одно событие, о котором я хотел бы упомянуть, — это очередная гибридная атака против Литвы, попытка сжечь помощь для Украины в Шяуляе, где была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину", — сказал генеральный комиссар на ежегодной презентации деятельности полиции.

По его словам, только благодаря сотрудничеству с разведывательным сообществом удалось установить личности подозреваемых, а троих из них — задержать.

В ноябре прошлого года стало известно о задержании двух граждан Испании, которых подозревают в причастности к возможному террористическому акту в Шяуляе.

Ранее сообщалось, что эти испанцы могли быть наняты российской разведкой.

Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились увеличить объем военной помощи Украине и усилить поддержку вместе с союзниками.

Также Польша предоставит Украине терминалы Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте. Известно, что уже заказано 5 000 устройств.