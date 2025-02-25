Польща передасть Україні 5000 терміналів Starlink

Україна отримає від Польщі термінали Starlink — що відомо
Польща передасть Україні термінали Starlink для забезпечення стабільного звʼязку на фронті. Відомо, що замовлено вже 5 000 пристроїв.
Про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає Puls Biznesu.
Starlink для України
"Польща протягом багатьох місяців постачає інтернет українському суспільству та українській армії. Завдяки Starlink виконуються завдання, що дозволяють утримувати фронт", — заявив Гавковський.
Станом на кінець минулого року Польща передала Україні 24 400 терміналів. А у листопаді замовили нову партію, яку поступово передають Києву.
Офіційно Польща не передає ці термінали Україні безоплатно, а надає їх в тимчасове користування. Видання зазначає, ймовірно, вони ніколи не будуть повернуті.
Не всі термінали працюють безперервно, їхня кількість змінюється з часом — вони вмикаються та вимикаються за рішенням української сторони.
Крім того, близько 300 було знищено внаслідок бойових дій.
У 2024 році Польща витратила понад 1,2 млрд грн на обслуговування терміналів і закупівлю нових. Очікувана вартість обслуговування в цього року складає майже 2 млрд грн.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви про можливе відключення терміналів Starlink з боку США.
Також міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в разі відключення Starlink в Україні є альтернатива.
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