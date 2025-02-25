Польща передасть Україні 5000 терміналів Starlink

Український військовий встановлює Starlink. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Польща передасть Україні термінали Starlink для забезпечення стабільного звʼязку на фронті. Відомо, що замовлено вже 5 000 пристроїв.

Про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає Puls Biznesu.

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"Польща протягом багатьох місяців постачає інтернет українському суспільству та українській армії. Завдяки Starlink виконуються завдання, що дозволяють утримувати фронт", — заявив Гавковський.

Станом на кінець минулого року Польща передала Україні 24 400 терміналів. А у листопаді замовили нову партію, яку поступово передають Києву.

Офіційно Польща не передає ці термінали Україні безоплатно, а надає їх в тимчасове користування. Видання зазначає, ймовірно, вони ніколи не будуть повернуті.

Не всі термінали працюють безперервно, їхня кількість змінюється з часом — вони вмикаються та вимикаються за рішенням української сторони.

Крім того, близько 300 було знищено внаслідок бойових дій.

У 2024 році Польща витратила понад 1,2 млрд грн на обслуговування терміналів і закупівлю нових. Очікувана вартість обслуговування в цього року складає майже 2 млрд грн.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви про можливе відключення терміналів Starlink з боку США.

Також міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в разі відключення Starlink в Україні є альтернатива.