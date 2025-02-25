Польша передаст Украине 5000 терминалов Starlink

Украинский военный устанавливает Starlink. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Польша передаст Украине терминалы Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте. Известно, что заказано уже 5 000 устройств.

Об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, передает Puls Biznesu.

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Starlink для Украины

"Польша в течение многих месяцев поставляет интернет украинскому обществу и украинской армии. Благодаря Starlink выполняются задачи, позволяющие удерживать фронт", — заявил Гавковский.

По состоянию на конец прошлого года Польша передала Украине 24 400 терминалов. А в ноябре заказали новую партию, которую постепенно передают Киеву.

Официально Польша не передает эти терминалы Украине бесплатно, а предоставляет их на временное пользование. Издание отмечает, вероятно, они никогда не будут возвращены.

Не все терминалы работают непрерывно, их количество меняется со временем — они включаются и выключаются по решению украинской стороны.

Кроме того, около 300 было уничтожено в результате боевых действий.

В 2024 году Польша потратила более 1,2 млрд грн на обслуживание терминалов и закупку новых. Ожидаемая стоимость обслуживания в этом году составляет почти 2 млрд грн.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о возможном отключении терминалов Starlink со стороны США.

Также министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в случае отключения Starlink в Украине есть альтернатива.