Польша передаст Украине 5000 терминалов Starlink

Украина получит от Польши терминалы Starlink — что известно
Польша передаст Украине терминалы Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте. Известно, что заказано уже 5 000 устройств.
Об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, передает Puls Biznesu.
Starlink для Украины
"Польша в течение многих месяцев поставляет интернет украинскому обществу и украинской армии. Благодаря Starlink выполняются задачи, позволяющие удерживать фронт", — заявил Гавковский.
По состоянию на конец прошлого года Польша передала Украине 24 400 терминалов. А в ноябре заказали новую партию, которую постепенно передают Киеву.
Официально Польша не передает эти терминалы Украине бесплатно, а предоставляет их на временное пользование. Издание отмечает, вероятно, они никогда не будут возвращены.
Не все терминалы работают непрерывно, их количество меняется со временем — они включаются и выключаются по решению украинской стороны.
Кроме того, около 300 было уничтожено в результате боевых действий.
В 2024 году Польша потратила более 1,2 млрд грн на обслуживание терминалов и закупку новых. Ожидаемая стоимость обслуживания в этом году составляет почти 2 млрд грн.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о возможном отключении терминалов Starlink со стороны США.
Также министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в случае отключения Starlink в Украине есть альтернатива.
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