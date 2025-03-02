Литва и Украина договорились о совместном производстве стратегических вооружений

Встреча представителей стран. Фото: Министерство национальной обороны Литвы

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене встретился с советником Президента Украины Владимира Зеленского Александром Камышиным. Они достигли предварительной договоренности о совместном производстве стратегических систем вооружений в Литве.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

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Совместное развитие оборонного производства

"Оборонная промышленность Украины имеет невероятный потенциал стать игроком мирового уровня благодаря высокому уровню экспертизы, основанной на непосредственном боевом опыте, мотивации и компетентности инженеров, а также дальновидному мышлению ключевых лиц, принимающих решения в отрасли", — отметила глава минобороны Литвы Довиле Шакалене.

Она отметила, что ее страна будет продолжать инвестировать в украинскую оборонную промышленность, закупая продукцию в Украине. На это уже выделено 20 миллионов евро, и сумма будет продолжать расти. В то же время Литва стремится к еще более тесному сотрудничеству — развитию совместного производства в обеих странах.

В ответ Камышин поблагодарил Литву за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России. Он назвал развитие сотрудничества стран "мощным следующим шагом для укрепления восточного фланга НАТО".

В ближайшее время в Литве состоятся совместные встречи между литовскими и украинскими представителями для обсуждения деталей имплементации соглашения. В то же время типы вооружений, о которых говорится в соглашении, не разглашаются.

Напомним, 14 февраля Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили оборонную поддержку Украины и завершение войны на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Также недавно Науседа отметил необходимость ускорения вступления Украины в ЕС и открытия переговоров по этому поводу.