Україна уклала угоду про співпрацю з Албанією — деталі

Володимир Зеленський та Еді Рама тиснуть руки після підписання угоди про співпрацю. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою у Давосі. Під час зустрічі підписали угоду про співробітництво між двома країнами.

Про це повідомили в Офісі Президента України у вівторок, 21 січня.

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Албанія надає Україні військову й гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Це продовжать робити протягом усього десятирічного терміну дії угоди, яку підписали лідери країн. Згідно з документом, Албанія зробить внесок у коаліцію винищувачів. Очікується, що країна забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів й технічного персоналу.

"Крім того, держави працюватимуть над поглибленням оборонно-промислової співпраці. Зокрема, ідеться про спільне виробництво з локалізацією в Україні", — повідомили в Офісі Президента.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Фото: Офіс Президента

Співпрацюватимуть країни й в економічному питанні та притягненні РФ до відповідальності. Йдеться про відшкодування збитків, санкції проти агресора та співпрацю у відбудові України.

"Крім того, Албанія закріплює підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО та Формули миру", — зазначають в ОП.

Володимир Зеленський та Еді Рама говорили про конкретні кроки для оборонної підтримки України. Лідери країн зійшлись на думці, що важливо забезпечити справедливий та тривалий мир.

Нагадаємо, у Києві відбулася міністерська зустріч, на яку з'їхались дипломати з кількох країн. За підсумками політики підписали спільний документ про підтримку України.

Угоду про 100-річне партнерство підписали Україна та Велика Британія. Це сталося під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у Київ.