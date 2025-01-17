Міністерська зустріч в Києві — дипломати підписали спільне комюніке

Дипломати, які взяли участь у міністерській зустрічі. Фото: МЗС

У Києві відбулася перша міністерська зустріч у форматі Україна — Південно-Східна Європа. Провів її міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в п'ятницю, 17 січня.

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До столиці України з'їхалися дипломати з Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії. Посадовці обговорили можливості посилення співпраці, а також спільне просування вперед на шляху євроінтеграції. Крім того, йшлося про підтримку України у протидії російській агресії.

"Це дуже важлива міністерська зустріч, яка розвиває формат Україна — Південно-Східна Європа, втілює домовленості наших лідерів, поглиблює співробітництво між нашими державами заради безпеки, миру та справедливості в Європі", — зазначив Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга на міністерській зустрічі у Києві. Фото: МЗС

Внаслідок зустрічі дипломати ухвалили спільне комюніке, яке передбачає підтримку територіальної цілісності України та її оборонного потенціалу. Також в документі підкреслено необхідність справедливого миру, а також принцип "нічого про Україну без України".

Дипломати на міністерській зустрічі. Фото: МЗС

Крім того, дипломати домовилися співпрацювати щодо інтеграції України та країн Західних Балкан в ЄС. Держави-члени Євросоюзу заявили, що вони готові ділитися власним досвідом.

"Всі ми, держави, які йдуть до вступу в Європейський Союз, є не конкурентами, а однодумцями, які прагнуть через розширення ЄС зробити свій внесок у посилення безпеки і стабільності Європи", — зазначив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що санкції проти Росії діють. За словами посадовця, РФ відчуває негативні наслідки обмежень.

Андрій Сибіга також висловився щодо можливих переговорів з РФ. Він заявив, що Україна дотримується принципу не говорити з Путіним напряму.