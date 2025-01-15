Андрій Сибіга відповів, чи існує заборона переговорів із Путіним

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів щодо потенційних переговорів з Росією. Він підтвердив, що Україна продовжує дотримуватися принципу не вести прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це Андрій Сибіга заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

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В інтерв'ю "Європейській правді" міністра запитали про позицію Києва стосовно можливості переговорів із Кремлем, особливо у світлі намірів обраного президента США Дональда Трампа "швидко закінчити війну".

Сибіга нагадав, що рішення Ради національної безпеки та оборони про заборону прямих контактів із Путіним залишається чинним.

"Так, це рішення і зараз діє", — сказав Сибіга.

Для уточнення щодо жорсткості цієї позиції міністр повторив: "Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне".

Нагадаємо, нещодавно один із соратників Путіна, зокрема його помічник Микола Патрушев, заявив, що Україна скоро припинить своє існування.

Тим часом Дональд Трамп нещодавно висловився щодо того, коли він планує зустрітися з Володимиром Путіним.

Аналітики Інституту дослідження війни заявили, що Путін в жодному разі не відступить від власних цілей і продовжуватиме вести війну.