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Глава МИД Украины высказался относительно переговоров с Путиным

15 января 2025 14:53
Анастасия Постоенко - Редактор
Андрей Сибига ответил, существует ли запрет переговоров с Путиным
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил относительно потенциальных переговоров с Россией. Он подтвердил, что Украина продолжает придерживаться принципа не вести прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде".

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В интервью "Европейской правде" министра спросили о позиции Киева относительно возможности переговоров с Кремлем, особенно в свете намерений избранного президента США Дональда Трампа "быстро закончить войну".

Сибига напомнил, что решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете прямых контактов с Путиным остается в силе.

"Да, это решение и сейчас действует", — сказал Сибига.

Для уточнения относительно жесткости этой позиции, министр повторил: "По состоянию на сегодня это решение СНБО действующее".

Напомним, недавно один из соратников Путина, в частности его помощник Николай Патрушев, заявил, что Украина скоро прекратит свое существование.

Тем временем Дональд Трамп недавно высказался относительно того, когда он планирует встретиться с Владимиром Путиным.

Аналитики Института исследования войны заявили, что Путин ни в коем случае не отступит от собственных целей и будет продолжать вести войну.

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14:58 Военные и гражданские — из плена вернули еще 25 украинцев

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