Як санкції Заходу вплинули на економіку РФ

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про ефективність санкцій країн Заходу проти Росії. За його словами, економіка країни-агресора вже відчуває негативні наслідки обмежень.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві у четвер, 16 січня.

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Сибіга зауважив, що антиросійські санкції діють, тому треба і далі зміцнювати санкційну політику. Наразі спостерігаються прояви певних турбуленцій в економіці РФ, попри заяви влади, що все в порядку.

За його словами, наразі дуже важливо, аби Україна спільно з партнерами у Європі та США збільшувала ціну для Росії за її агресію.

"Щоб російська економіка зазнавала ще більшої руйнації, щоб вони платили за агресію", — додав Сибіга.

Нагадаємо, команда новообраного президента США Дональда Трампа готується до нового пакета санкцій проти Росії. Там планують накласти обмеження на енергоносії, зокрема нафту.

А в адміністрації чинного президента Джо Байдена заявили, що санкції не є способом примусити Росію до переговорів. Там назвали таке рішення результатом аналізу енергетичних ринків.