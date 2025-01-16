Как санкции Запада повлияли на экономику РФ

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил об эффективности санкций стран Запада против России. По его словам, экономика страны-агрессора уже ощущает негативные последствия ограничений.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве в четверг, 16 января.

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Действие санкций против РФ

Сибига отметил, что антироссийские санкции действуют, поэтому надо и дальше укреплять санкционную политику. Сейчас наблюдаются проявления определенных турбуленций в экономике РФ, несмотря на заявления властей, что все в порядке.

По его словам, сейчас очень важно, чтобы Украина совместно с партнерами в Европе и США увеличивала цену для России за ее агрессию.

"Чтобы российская экономика испытывала еще большее разрушение, чтобы они платили за агрессию", — добавил Сибига.

Напомним, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа готовится к новому пакету санкций против России. Там планируют наложить ограничения на энергоносители, в частности нефть.

А в администрации действующего президента Джо Байдена заявили, что санкции не являются способом принудить Россию к переговорам. Там назвали такое решение результатом анализа энергетических рынков.