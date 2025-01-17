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Иностранные дипломаты подписали общее коммюнике в Киеве — детали

17 января 2025 18:36
Ольга Антоновская - редактор
Министерская встреча в Киеве — дипломаты подписали коммюнике
Дипломаты, принявшие участие в министерской встрече. Фото: МИД
Ольга Антоновская - редактор

В Киеве состоялась первая министерская встреча в формате Украина — Юго-Восточная Европа. Провел ее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в п'пятницу, 17 января.

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В столицу Украины съехались дипломаты из Албании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Турции, Хорватии и Черногории. Чиновники обсудили возможности усиления сотрудничества, а также совместное продвижение вперед на пути евроинтеграции. Кроме того, речь шла о поддержке Украины в противодействии российской агрессии.

"Это очень важная министерская встреча, которая развивает формат Украина — Юго-Восточная Европа, воплощает договоренности наших лидеров, углубляет сотрудничество между нашими государствами ради безопасности, мира и справедливости в Европе", — отметил Андрей Сибига.

В Киеве прошла министерская встреча
Андрей Сибига на министерской встрече в Киеве. Фото: МИД

В результате встречи дипломаты приняли совместное коммюнике, которое предусматривает поддержку территориальной целостности Украины и ее оборонного потенциала. Также в документе подчеркнута необходимость справедливого мира, а также принцип "ничего об Украине без Украины".

Министерская встреча прошла в Киеве
Дипломаты на министерской встрече. Фото: МИД

Кроме того, дипломаты договорились сотрудничать по интеграции Украины и стран Западных Балкан в ЕС. Государства-члены Евросоюза заявили, что они готовы делиться собственным опытом.

"Все мы, государства, которые идут к вступлению в Европейский Союз, являются не конкурентами, а единомышленниками, которые стремятся через расширение ЕС сделать свой вклад в усиление безопасности и стабильности Европы", — отметил Андрей Сибига.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что санкции против России действуют. По словам чиновника, РФ испытывает негативные последствия ограничений.

Андрей Сибига также высказался относительно возможных переговоров с РФ. Он заявил, что Украина придерживается принципа не говорить с Путиным напрямую.

МИД Андрей Сибига Украина политики война в Украине министр

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