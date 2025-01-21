Украина заключила соглашение о сотрудничестве с Албанией — детали

Украина и Албания подписали соглашение о сотрудничестве — детали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой в Давосе. Во время встречи подписали соглашение о сотрудничестве между двумя странами.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины во вторник, 21 января.
Сотрудничество Украины и Албании
Албания оказывает Украине военную и гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения. Это продолжат делать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения, которое подписали лидеры стран. Согласно документу, Албания сделает вклад в коалицию истребителей. Ожидается, что страна будет обеспечивать языковую подготовку украинских пилотов и технического персонала.
"Кроме того, государства будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества. В частности, речь идет о совместном производстве с локализацией в Украине", — сообщили в Офисе Президента.
Совместно будут сотрудничать страны и в экономическом вопросе и привлечении РФ к ответственности. Речь идет о возмещении убытков, санкциях против агрессора и сотрудничестве в восстановлении Украины.
"Кроме того, Албания закрепляет поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО и Формулы мира", — отмечают в ОП.
Владимир Зеленский и Эди Рама говорили о конкретных шагах для оборонной поддержки Украины. Лидеры стран сошлись во мнении, что важно обеспечить справедливый и длительный мир.
Напомним, в Киеве состоялась министерская встреча, на которую съехались дипломаты из нескольких стран. По итогам политики подписали совместный документ о поддержке Украины.
Соглашение о 100-летнем партнерстве подписали Украина и Великобритания. Это произошло во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев.
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