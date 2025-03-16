Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Бойові дії та оборона України триває майже по всій лінії фронту. Росія своєю мовчанкою щодо перемир'я показала справжні наміри.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні в неділю, 16 березня.

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Як зазначив глава держави, сьогодні відбулася доповідь Головкома щодо бойової обстановки на фронті. Зеленський зазначив, що бої тривають у багатьох ключових точках майже по всій лінії зіткнення.

"Від Харківщини й Куп'янського напрямку до південних напрямків", — сказав президент.

Крім того, Зеленський висловився про ігнорування Росією пропозиції припинення вогню на 30 днів. Він заявив, що Україна зробить все для активізації дипломатичної сторони.

"Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень — тиждень війни, яка потрібна тільки Росії. Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною", — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що зараз щодня тривають бої за захист нашої незалежності, держави та людей. За словами Зеленського, саме підтримка нашої армії зараз вирішує все.

Нагадаємо, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про те, що зараз "усі віддані" переговорам про припинення вогню. Він розповів, які основні питання обговорюються.

Також The Independent оприлюднило червоні лінії, які визначив офіційний Київ. Є важливі межі, які не вдасться перетнути під час переговорів.